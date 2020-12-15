المالكي يوجه رسالة لمن سيشترك لاول مرة بالانتخابات المقبلة

وجه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، رسالة لمن سيشترك لاول مرة بالانتخابات المقبلة، داعيا الذين لم يحصلوا على بطاقاتهم البايومترية الجديدة الى ان ييادروا بالتوجّه لمراكز تجديد البطاقات.

وقال المالكي في رسالته التي تلقت الخليج 365، نسخة منه "ايها الشباب الذين سيشتركون لاول مرة في الانتخابات.. احييكم واتمنى لكم مستقبلا مشرقا وضّاءاً ، عبر مشاركة واسعة في هذه الانتخابات واندفاع وطني من اجل العراق والعراقيين جميعاً".

واضاف "اود ان أشدّ على ايدي الذين سعوا الى تحديث سجلاتهم الانتخابية وحصلوا على ( البطاقة البايومترية ) التي لا يمكن الاشتراك في الانتخابات الا بها"، داعيا "الذين لم يحصلوا على بطاقاتهم البايومترية الجديدة الى ان يبادروا بالتوجّه الى مراكز تجديد البطاقات التابعة للمفوضية العليا للانتخابات من اجل الحصول على بطاقاتهم الصالحة للتصويت والتي لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات من دونها".

وتابع "اما اذا تعذر على البعض الوصول الى دوائر المفوضية من اجل التحديث، فان التعليمات الصادرة تؤكد ان بامكان اي عدد يتجمع في مكان محدد، فإن المفوضية مشكورة متعهدة بارسال الفريق المكلف بالتحديث الى اماكن تجمعهم للقيام بالمهمة، بعد اخبار المفوضية بالمكان والزمان المحددين".

واكد "ان "الاشتراك في العرس الانتخابي القادم يعني المساهمة في اختيار برلمان جديد مسؤول ومقتدر، وحكومة جديدة وطنية كفوءة وقوية، قادرة على تقديم الخدمات وحفظ السيادة والنهوض بمتطلبات المرحلة ، وترعى شؤون البلاد والعباد بما يجعل العراق في مصاف دول العالم الاخرى"، مقدما شكره لـ"جهود المفوضية ومراكزها والفرق الجواله التي تعمل جاهدة لمنح المواطنين الهويات البايومتريه المطلوبه".