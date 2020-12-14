رئاسة البرلمان تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء 'ظاهرة الاختناقات المرورية'

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين، إلى إعداد بيانات كاملة عن اسباب الاختناقات المرورية وآليات معالجتها، والتنسيق المباشر ما بين وزارتي الداخلية والنقل وامانة بغداد والجهات المعنية، لغرض اتخاذ اجراءات عاجلة لإنهاء تلك الظاهرة.
ودعا الكعبي، بحسب البيان، إلى "التنسيق المباشر ما بين وزارات الداخلية والنقل وامانة بغداد والجهات الاخرى ذات العلاقة، لغرض اتخاذ اجراءات عاجلة لإنهاء ظاهرة الاختناقات المرورية التي بدأت تنعكس سلبا على نفسية المواطن، كما تربك المشهد الامني في كافة المدن العراقية ".
وأضاف، أن "مجلس النواب يولي مديرية المرور اهتمام خاص وذلك بسبب تعلق مهامها بحياة المواطن بشكل مباشر"، مشيداً بـ"الخدمات والجهود الكبيرة التي يبذلها رجال المرور الذين يعملون في ظروف مناخية صعبة وساعات عمل طويلة وعلى مدار اليوم، وايضا بالإجراءات التي اتخذتها الادارة الجديدة لتخفيف الضغط داخل المدن وتسهيل اتمام المعاملات المرورية للمواطنين بدوام صباحي ومسائي واعتماد الانظمة الالكترونية المتطورة".
وطالب الكعبي بـ"إعداد بيانات كاملة عن اسباب الاختناقات وآليات معالجتها"، مشيراً إلى أن "الجميع يعلم بأن عدد من المعالجات تتطلب حلولاً بسيطة جدا مثل توسيع التقاطعات او تأهيل الشوارع وفتح اخرى ونقل بعض الفعاليات الاقتصادية لمحيط العاصمة والمدن الأخرى".
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