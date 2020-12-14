رئاسة البرلمان تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء 'ظاهرة الاختناقات المرورية'

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي استقبل، اليوم الاثنين، مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، بحضور رئيس لجنة الامن والدفاع محمد رضا، وعدد من النواب والمستشارين".ودعا الكعبي، بحسب البيان، إلى "التنسيق المباشر ما بين وزارات الداخلية والنقل وامانة بغداد والجهات الاخرى ذات العلاقة، لغرض اتخاذ اجراءات عاجلة لإنهاء ظاهرة الاختناقات المرورية التي بدأت تنعكس سلبا على نفسية المواطن، كما تربك المشهد الامني في كافة المدن العراقية ".

وأضاف، أن "مجلس النواب يولي مديرية المرور اهتمام خاص وذلك بسبب تعلق مهامها بحياة المواطن بشكل مباشر"، مشيداً بـ"الخدمات والجهود الكبيرة التي يبذلها رجال المرور الذين يعملون في ظروف مناخية صعبة وساعات عمل طويلة وعلى مدار اليوم، وايضا بالإجراءات التي اتخذتها الادارة الجديدة لتخفيف الضغط داخل المدن وتسهيل اتمام المعاملات المرورية للمواطنين بدوام صباحي ومسائي واعتماد الانظمة الالكترونية المتطورة".



وطالب الكعبي بـ"إعداد بيانات كاملة عن اسباب الاختناقات وآليات معالجتها"، مشيراً إلى أن "الجميع يعلم بأن عدد من المعالجات تتطلب حلولاً بسيطة جدا مثل توسيع التقاطعات او تأهيل الشوارع وفتح اخرى ونقل بعض الفعاليات الاقتصادية لمحيط العاصمة والمدن الأخرى".