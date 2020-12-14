الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، أنها فرضت عقوبات على شخصين مرتبطين بإيران.

وذكرت الوزارة عبر موقعها أنها أدرجت على اللائحة السوداء "محمد بصيري وأحمد خزاعي وهما من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS)، وهما متورطان في اختطاف روبرت أ. ليفينسون في جزيرة كيش الإيرانية في 9 مارس 2007".



وأوضحت أنه "سيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها".

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