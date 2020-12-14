الكعبي يعزو تأخير إجراء التعداد السكاني الى ارادات سياسية

وقال بيان لمكتب الكعبي تلقته الخليج 365، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي استقبل ,في مكتبه بمكتبه اليوم الاثنين الممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان في العراق، السيدة ريتا كولومبيا، وبحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية السيد عباس عليوي والسادة المستشارين".وقال الكعبي ان "مجلس النواب بدورته الحالية يعمل مع منظمات الامم المتحدة واي منظمة دولية , كشريك حقيقي وبادرنا الى تفعيل العديد من المقررات والاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الحكومة والجهات المعنية"، مؤكدا بالقول "نؤمن بان هذه المنظمات قادرة على تحقيق اهداف تنموية قد تعجز عن تحقيقها الحكومة , خاصة وان العراق بحاجة ماسة لمزيد من الخبرات".

وبين النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان "تأخير انجاز بعض الخطوات وبخاصة التعداد السكاني لم يكن سببه عدم توفر الامكانية او غيرها من الاسباب بل كان لمعارضة بعض الارادات السياسية التي رأت ان مصالحها تتضرر بتنفيذ التعداد، وهنا نجم عن هذا التأخير اختلالات كبيرة كان يمكن تجاوزها فيما لو توفرت احصائيات وبيانات دقيقة للعديد من المشاكل التي يعاني منها بلدنا"، معربا عن حرصه على "الاسراع بتنفيذ التعداد بالتعاون مع الامم المتحدة واي جهات اخرى ذات علاقة".



وجرى خلال اللقاء بحسب البيان بحث عدة ملفات تتعلق بـ"تفعيل مقررات مؤتمر نيروبي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة الذي تقدم به وفد العراق في المؤتمر المذكور عام 2019، والعمل المشترك مع مجلس النواب العراقي لتنفيذ التعداد العام للسكان والتهيئة لزيارة المدير الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان الى بغداد بداية العام المقبل".

كما تم الاتفاق وفقا لليان على "تنظيم ورشة برعاية مجلس النواب خاصة بأهمية التعداد السكاني واهمية اجرائه بأسرع وقت ممكن، وايضا التركيز على دعم شريحة الشباب وتمكينهم والاهتمام بالمراكز التي تتخصص بالشباب وايضا البرامج الخاصة بالحد من العنف الاسري وتمكين المرأة والاهتمام بالطفل".