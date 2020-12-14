2020-12-14 | 14:13
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علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، على نتيجة القرعة التي كشفت عن الخصم الذي سيواجهه الملكي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتحدث زيدان باقتضاب عن مواجهة أتالانتا في مؤتمره الصحفي لمباراة الغد أمام أتلتيك بلباو في بطولة الدوري الإسباني، وقال: "لدينا الكثير من الاحترام لهذا الفريق".
وتابع: "ولكن هذه المواجهة ستكون في شهر شباط المقبل، وعندها سأتحدث عن تلك المباراة".
وأضاف في النهاية: "كل ما يهمني في الوقت الحالي هو مباراة الغد أمام أتلتيك بلباو، وهي التي نركز فيها الآن، لأنها فرصة للتأكيد على أننا فريقًا رائعًا".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من زيدان بعد إعلان خصم ريال مدريد في دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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