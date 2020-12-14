'سانتا كلوز' يدفع فواتير الخدمات العامة!

وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فإن رجل الأعمال مايكل إزموند، قد دفع فواتير أكثر من 144 عائلة كانت قد تأخرت عن دفع فواتيرها، ومهددة بانقطاع الخدمات عنها في حال عدم التسديد.

وقال إزموند إنّ هذا العام بالنسبة له هو أكثر أهمية من العام الفائت، "وذلك بسبب انتشار الوباء والمرض واضطرار الكثيرين للجلوس بدون عمل في ظل انتشار الجائحة".



وأضاف أنّ "الناس في هذا الوقت ليسوا قادرين على دفع فواتيرهم وتناول وجبات طعامهم معاً، لذا فإنّ قيامي بسداد بعض من هذه الفواتير لهؤلاء الأشخاص سيخفف من حزنهم في حضرة الميلاد".

وبيّن إزموند أنه لا يزال قادراً على لعب دور "سانتا كلوز" لعدد أكبر من عائلات المنطقة لأن دخل عمله لهذا العام كان جيداً فعلاً، كما أنه قادر على الشعور تماماً بهؤلاء الناس لأنه كان في مثل حالهم في أوقات سابقة.

وكان إزموند قد استغل عيد الميلاد السنة الماضية، وسدد 4600 دولار لفواتير المياه والغاز لأكثر من 36 أسرة في فلوريدا.