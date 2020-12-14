تحالف الفتح يعزي بوفاة النائب حنين القدو

عزّى تحالف الفتح، الاثنين، بوفاة النائب حنين القدو الذي وافاه الأجل اثر مرض عضال.



وذكر التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الفقيد علم نيابي معروف وشخصية وطنية تحملت المسؤولية البرلمانية منذ البداية قبل سنوات طويلة وكان أمينا على أهداف شعبه وتطلعات أمته وبرنامج تحالفه الوطني في مشروع البناء ولم يبخل يوما بجهد أو نشاط رغم تقدمه في العمر إلا وأفاض به في مجلس النواب ومسيرة العمل الوطني وكان ممثلا مخلصا لأبناء المكون الشبكي الأعزاء مدافعا عنهم ومطالبا بحقوقهم وقد أدى ماعليه من مسؤوليات وطنية ومهمات نيابية بكل إخلاص وتفانٍ".



وأضاف ،:"نقدم خالص عزائنا للشعب العراقي واخوانه في مجلس النواب وأسرته الكريمة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له بوافر الرحمة والرضوان في دار السلام وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".