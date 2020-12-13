'السلبية' تفرض كلمتها على مواجهة الشرطة والنجف

المباراة انحسر اللعب فيها في وسط الملعب ولم تشهد فرصاً حقيقية للتسجيل، لتنتهي كما بدأت من دون اهداف.

نقاط المباراة توزعت بين الفريقين، حيث اصبح رصيد الشرطة 13 نقطة في المركز الثالث، بينما اصبح رصيد النجف تسع نقاط في المركز الرابع عشر.