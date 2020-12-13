نفط ميسان يتخطى عقبة أربيل في ممتاز الكرة

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع المحترف شيكاتارا في الدقيقة السابعة من عمر المواجهة.

وبهذا الفوز اصبح رصيد نفط ميسان 13 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصد اربيل عند النقطة 12 في المركز السادس.

وفي بقية النتائج، تغلب القاسم على الحدود 2-0 وامانة بغداد على البصرة 3-0 والكهرباء على زاخو 3-1.