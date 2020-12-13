دعوة برلمانية لصرف الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش

دعا النائب رعد الدهلكي، الاحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تضمين مادة في موازنة العام المقبل، تتضمن صرف الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق.



وقال الدهلكي في بيان تلقته الخليج 365، ان "المادة (٤٨/ثانيا) من موازنة عام 2018 نصت على صرف الاجازات المتراكمه لمنتسبي الجيش السابق، لكنها لم تنفذ لاسباب عديدة منها مايرتبط بالوضع الاقتصادي والازمات المتلاحقة التي عصفت بالبلد"، مبينا ان "حقوق هذه الشريحة التي افنت حياتها في الدفاع عن البلد وسيادته هو امر واجب وحق مكفول لهم وفق الدستور والقانون".

واضاف الدهلكي، ان "الحكومة في طريقها لاستكمال موازنة العام المقبل، بغية ارسالها الى مجلس النواب، ونعتقد ان هنالك ضرورة لتضمين مادة في الموازنة تنص على ( تلتزم وزارة الدفاع ودائرة التقاعد العسكري بتخصيص المبلغ اللازم لصرف الاجازات المتراكمة بالراتب الكامل لمنتسبي الجيش المحالين الى التقاعد بالامر الديواني الرقم ٣٠ في ٢٠٠٥/٩/٢٤ أسوة بالجيش الحالي )"، مشددا على "اهمية التنسيق بين وزارتي الدفاع والمالية بغية تخصيص المبلغ المطلوب وتضمينه ضمن موازنة العام المقبل".