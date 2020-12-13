رياضة 2020-12-13 | 00:04 74 مشاهدة استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم السبت، في مكتبه بمقر الوزارة قادة إتحاد الجودو العراقي، سمير الموسوي عدي الربيعي على طاولة حوار واحدة بهدف تغليب مصلحة اللعبة والرياضيين على اية مصلحة اخرى، وتجاوز الخلافات التي اكلت من جرف هذه اللعبة وتسببت بإنقسامات حادة لمدة لا ينبغي ان تطول. وقد أثمر تدخل الوزير درجال كطرف محايد بين الإثنين عن نتائج جيدة تخوله وبتكليف من الطرفين، بخضوعهما للحل المنطقي تحت اية صورة ممكنة تنهي الخلاف وفتح صفحة جديدة. بدوره قرر درجال مخاطبة الإتحاد الدولي أثناء إجتماع مسقط لأخذ زمام المبادرة وإعادة الإنتخابات والأخذ بنظر الإعتبار قيمة الموسوي والربيعي في اللعبة كركنين مهمين أسهما في بناء ونشر اللعبة عبر مكانتيهما نجمين دوليين ومن خلال المناصب التي شغلها كل منهما.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر درجال يجمع شمل جودو العراق بلقاء الربيعي والموسوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.