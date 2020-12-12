ختام الدورة التحكيمية الأساسية لحكام التايكوندو الجدد لمنطقة بغداد

واشتملت الدورة على شرح بنود القانون الدولي للتحكيم واهم المستحدثات في قانون اللعبة ، وشرح العديد من الحالات التحكيمية الخاصة و الأداء الحركي ، كما تضمنت الدورة شرحاً مفصلاً عن قواعد لعبة التايكواندو ، وتناولت مهام حكام الجوانب وحكام الفديو ربلي.استمرت الدورة 3 ايام بواقع ساعتين في كل يوم، وخصص المحاضر خلالها ساعة ونصف الساعة لطرح وشرح بنود القانون وبعض الحالات التحكيمية، ونصف ساعة للحوار والأسئلة من قبل المشاركين.

وفي ختام الدورة :

قدم رئيس الاتحاد المركزي للتايكواندو الدكتور ابراهيم جبار البهادلي السيد العميد عمار جبار خضير معاون مدير التدريب البدني في قيادة القوات البرية لتوزيع الشهادات التقديرية للحكام المشاركين في الدورة .



وفي حديث خاص للمكتب الإعلامي للاتحاد المركزي للتايكواندو تقدم رئيس الاتحاد المركزي الدكتور ابراهيم جبار الهادلي بالشكر الجزيل لجناب العميد عمار جبار خضير معاون مدير التدريب البدني في قيادة القوات البرية لتشريفه وحضوره لهذه الدورة ولكل ما قدمه من دعم معنوي للحكام المشاركين . كما أضاف البهادلي : ان تنظيم مثل هذه الدورات المهمة في بغداد تعد خطوة كبيرة للارتقاء بواقع اللعبة في العاصمة بغداد و العراق على حداً سوا ، والتي تعد من أهم الدورات الأساسية وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق بسبب جائحة كورونا وايضا الأزمة المالية التي تعصف في البلاد ، و أضاف أيضا :

أن دور الاتحاد لا يتوقف عند خلق وإعداد مدربين و لاعبين مهرة ومحترفين، وأنما يشمل الاهتمام بجميع عناصر اللعبة ومن بينها الحكام ، لدورهم الفاعل والكبير في لعبة التايكواندو وتطويرها والارتقاء بمستواها. وأضاف: «نسعى -من خلال تنظيم هذه الدورات إلى توفير الفرصة والفضاء أمام الراغبين في تعلم قواعد وقوانين التحكيم في لعبة التايكواندو ، ونأمل في زيادة عدد الحكام العراقيين ، ليكونوا رافداً من روافد تطور اللعبة». ونحن الان بصدد إشراك حكامنا الاتحاديين ممن لم يحصلوا على الشارة الدولية في دورات تأهيلية لغرض زجهم بأقرب دورة تحكيمية دولية .

كما شكر رئيس لجنة الحكام المركزية الحكم الدولي الكابتن حسان علي حسين ، الحكم الدولي الكابتن فالح مهدي مخيف على إدارته الناجحة للدورة و على المجهود الرائع في إيصال المعلومة للحكام الجدد في هذه الدورة . وأضاف أيضا ان هذه الدورة مهما جدا وهي بداية لصناعة حكام جدد للاستفاده من خدماتهم في المستقبل القريب مشير إلى: ان هذه الدورة ستتبعها دورات أخرى في مجال التحكيم بهدف صقل قدرات ومهارات المشاركين ، بما يسهم في إفساح المجال لأكبر عدد من الحكام بإدارة المباريات في البطولات المحلية المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات تحكيمية ألاساسية التي ينظمها الاتحاد العراقي المركزي للتايكواندو في كافة مناطق العراق ، لتكون هذه الدورات تأهيلية إلى الدورة التحكيمية المركزية والتي ستقام لاحقا في العاصمة بغداد .