التعادل السلبي يفرض كلمته على ديربي مانشستر

2020-12-12 | 20:34
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سيطر التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين فريق مانشستر يونايتد وضيفه فريق مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهدت المباراة فرصًا متفاوتة لكلا الفريقين من أجل التسجيل.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 47 عن طريق ماركوس راشفورد.
ولكن تقنية الفيديو قررت في النهاية عدم احتساب ركلة الجزاء بسبب وجود حالة تسلل على راشفورد قبل وصول الكرة إليه.
وكان مانشستر سيتي صاحب النصيب الأكبر من الفرص وكان أبرزها فرصة الجزائري رياض محرز في الدقيقة 34 والذي سدد الكرة ناحية مرمى اليونايتد حيث كان في وضعية انفراد قبل أن يتصدى لها ديفيد دي خيا، لترتد مرة أخرى وتصل إلى كيفين دي بروين الذي سددها مجددًا ولكنها جاءت أعلى المرمى.
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