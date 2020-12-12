روسيا ترصد 'أول انتهاك' لوقف إطلاق النار في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، رصد "أول انتهاك" لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.
وقالت الوزارة في بيان يغطي يوميا نشاط قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة: "في 11 ديسمبر، تم رصد انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في مقاطعة هادروت".
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الأذربيجاني استأنف عملياته الهجومية في جنوب إقليم قره باغ.
إلى ذلك، ذكرت وزارة دفاع أذربيجان، أن نظام وقف إطلاق النار في قره باغ "صامد في الوقت الحالي".
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الأذربيجاني استأنف عملياته الهجومية في جنوب إقليم قره باغ.
إلى ذلك، ذكرت وزارة دفاع أذربيجان، أن نظام وقف إطلاق النار في قره باغ "صامد في الوقت الحالي".
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