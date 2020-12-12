وزير التعليم يوجه بزيادة خطة قبول المعلمين المجازين دراسياً

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، السبت، بزيادة خطة قبول المعلمين المجازين دراسيا في الدراسة الأولية الصباحية للعام 2020/2021.



وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "في الوقت الذي يأتي فيه توجيه وموافقة الوزير على زيادة خطة القبول في سياق تثمين جهود هذه الشريحة المهمة ومراعاة التطوير المهني والعلمي لهم وإتاحة المجال للذين لم يقبلوا منهم خلال التقديم والتنافس على المقاعد الدراسية ضمن التخصصات المتاحة فإن الزيادة ستراعي الحدود الدنيا للمقبولين في الوجبة الأولى وإن التقديم سيكون إلكترونيا على اختيار واحد وحسب المعدل عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة ابتداء من يوم غد الأحد ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2020/12/17".



وأضافت أن" عدد المقبولين من المعلمين المجازين دراسيا ضمن الوجبة الأولى في قناة القبول العامة بلغ 753 فيما وصلت أعداد المقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء 102 ليكون العدد الاجمالي للمقبولين منهم 855 معلماً".

