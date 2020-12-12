

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل حالات شفاء من فيروس كورونا تفوق حجم الإصابات. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسجيل 1772 حالة شفاء من الوباء، فضلاً عن تسجيل 1022 إصابة جديدة بكورونا". وأضافت أنه "تم تسجيل 16 حالة وفاة بالفيروس".



كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الوبائي.. حالات الشفاء من كورونا تفوق الاصابات اليومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.