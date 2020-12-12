القوة الجوية يتعادل مع الديوانية ويخفق في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي

وانتهت مواجهة الصقور امام الديوانية بالتعادل السلبي من دون اهداف لحساب مباريات الاسبوع الثامن من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 85 اضاعة ركلة جزاء من قبل مهاجم الصقور أيمن حسين، لتنتهي المواجهة كما بدأت من دون اهداف.



التعادل وضع الصقور في المركز السادس برصيد 12 نقطة، فيما بلغ الديوانية النقطة العاشرة في المركز العاشر.

وفي مباراة اخرى اقيمت بذات التوقيت، تغلب النفط على السماوة 3-1.