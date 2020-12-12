السهلاني يكشف عن وجود شبهات في منحة الاولمبي الآسيوي

وقال السهلاني في بيان تلقته الخليج 365، إنه "وجه خطابا رسميا الى رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي ، ونسخة منه الى المجلس الأولمبي الآسيوي ، يستفسر فيها عن مصير (50) الف دولار وردت الى حساب اللجنة الاولمبية العراقية ، إبان شغل سرمد عبدالاله للأمانة المالية للجنة ".واوضح ان "المبلغ المذكور هو منحة قدمت من المجلس الاولمبي الاسيوي للاتحاد العراقي للفروسية لتطوير البنى التحتية والملاكات فيه ".

وأضاف السهلاني أن "ضبابية تثير الشبهات حول مصير هذا المبلغ "، مطالباً رئيس اللجنة باطلاع "الآسيوي على اوليات هذا المبلغ وكشف حقيقة ما تم بصدده".

واكد ان "عمليات التسوية للمبلغ والتي قدمها اتحاد الفروسية العراقي الى الاولمبي الاسيوي عارية عن الصحة"، متسائلا عن "كيفية انجاز اجراءات تسوية المبلغ من قبل الاتحاد وهو لم يسلم لهم اصلا ؟ ولا يزال مصيره مجهولا في سجلات اللجنة الاولمبية المصرفية".



وعلل السهلاني ذلك بوجود "عملية اتفاق مريبة بين الامانة المالية للجنة واتحاد الفروسية حول هذا المبلغ"، مجدداً مطالبته بـ"فتح الابواب الموصدة وكشف عمليات الصرف المالية للخمس سنوات السابقة والتعامل بشفافية تفرضها اسس الحوكمة الرشيدة للجنة الاولمبية الدولية وان لا سبيل لحماية الحركة الاولمبية الا بمعالجة اخطاء المرحلة السابقة وكشف مسبباتها ومسببيها".