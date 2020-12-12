بعد فشل مناشدتهم لوزير الكهرباء.. بغداديون يطالبون الكاظمي بالتدخل لإعادة 'محولة' في السيدية

وقال المواطن علي حمزة في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الكهرباء وتحديدا دائرة توزيع بغداد الكرخ تماطل في ارجاع المحولة الى مكانها بعد اصلاحها او استبدالها، ونحمل رئيس الدائرة مسؤولية التأخير وتجاهل كل المناشدات التي رفعت على مواقع التواصل الاجتماعي"، متسائلا "كيف لوزارة الكهرباء ان تناقش انتاج الطاقة الكهرباء عبر المفاعل النووي في الوقت الذي تحتاج فيه عشرين يوما لتصليح محولة؟!، وليعلم رئيس الحكومة ان مناشدتنا له تمت بعد استفراغ كل المناشدات للجهات ذات العلاقة".من جهته، بين المواطن عمار حسين أن "المحلة المذكورة تعاني من ارتفاع الاحمال صيفا وشتاءً بسبب استحداث منطقة جديدة من دون نصب محولات جديدة"، مشيرا الى أن "دائرة توزيع الكرخ تحديدا القاطع الجنوبي قطاع السيدية تستفيد من كثرة العطلات لاسباب نعرفها جميعا ولا مجال لذكرها لان المعرف لا يعرف".

يشار إلى أن العشرات من أهالي منطقة السيدة، ناشدوا في الثاني من الشهر الجاري (2/12/2020)، عبر "الخليج 365"، وزير الكهرباء لاستعادة الكهرباء الوطنية المقطوعة منذ نحو عشرة أيام، منذ ذلك الحين، بعد ان قام منتسبو الصيانة برفع المحولة الكهربائية في محلة 827 بشارع الضيافة بعد عطلها وعدم إرجاعها حتى اللحظة.