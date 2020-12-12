من جهته، بين المواطن عمار حسين أن "المحلة المذكورة تعاني من ارتفاع الاحمال صيفا وشتاءً بسبب استحداث منطقة جديدة من دون نصب محولات جديدة"، مشيرا الى أن "دائرة توزيع الكرخ تحديدا القاطع الجنوبي قطاع السيدية تستفيد من كثرة العطلات لاسباب نعرفها جميعا ولا مجال لذكرها لان المعرف لا يعرف".
يشار إلى أن العشرات من أهالي منطقة السيدة، ناشدوا في الثاني من الشهر الجاري (2/12/2020)، عبر "الخليج 365"، وزير الكهرباء لاستعادة الكهرباء الوطنية المقطوعة منذ نحو عشرة أيام، منذ ذلك الحين، بعد ان قام منتسبو الصيانة برفع المحولة الكهربائية في محلة 827 بشارع الضيافة بعد عطلها وعدم إرجاعها حتى اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فشل مناشدتهم لوزير الكهرباء.. بغداديون يطالبون الكاظمي بالتدخل لإعادة 'محولة' في السيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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