مواعيد مباريات اسود الرافدين في التصفيات الآسيوية المزدوجة

رياضة 2020-12-12 | 12:09 2,755 مشاهدة اعلن الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، عن مواعيد مباريات التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وكانت التصفيات قد توقفت من ذ شهر آذار الماضي بسبب جائحة كورونا ‏وفيما يلي مواعيد مباريات المنتخب الوطني: - يوم 25 آذار سيكون المنتخب بوضع الانتظار.

- العراق vs هونغ كونغ 30 آذار 2021.

- العراق vs كمبوديا 7 حزيران 2021.

- إيران vs العراق 15 حزيران 2021. - العراق vs كمبوديا 7 حزيران 2021.- إيران vs العراق 15 حزيران 2021. يذكر ان المنتخب الوطني يتصدر مجموعته الاسيوية برصيد 11 نقطة، حصدها من 5 مواجهات. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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