وزارة عراقية تعلن عن قروض ستشمل أكثر من 10 آلاف شخص

أعلن وزير العمل عادل الركابي، السبت، عن قرب إطلاق قروض ستشمل أكثر من 10 آلاف شخص. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الركابي قوله، "لدينا برنامج للاقراض يقدم للشباب بمشاريع ابتكارية"، مبيناً أن "قيمة القرض 20 مليون دينار". وأشار الركابي إلى "قرب إطلاق قروض لأكثر من 10 آلاف شخص".



وتابع: "لدينا 37 مركزاً تدريباً وسيتم إعداد دراسات سريعة لاحتياجات سوق العمل". وتابع: "لدينا 37 مركزاً تدريباً وسيتم إعداد دراسات سريعة لاحتياجات سوق العمل".

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