الاستخبارات تطيح بشبكة تُزوّر عقارات الدولة والمواطنين المقيمين بالخارج

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، إلقاء القبض على متهمين اثنين في بغداد ضمن شبكة لتزوير عقارات الدولة والمواطنين الذي يقيمون خارج العراق.

يتبع...

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