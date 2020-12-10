الموقف الوبائي في العراق.. 1380 إصابة جديدة و2121 حالة شفاء

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 1380 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، مؤكدة تسجيل 2121 حالة شفاء. وأدناه تفاصيل الموقف الوبائي الذي اعلنته الصحة:

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