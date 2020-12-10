قال معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية" بألمانيا إن الأسابيع القادمة قد تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي وباء كورونا في ألبلاد.
وأكد المعهد أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات بالفيروس، وأن هذا الأمر أصبح مقلقا.
وأشار إلى أن زيادة عدد المصابين في كل من تورينجيغا، وبراندنبورغ، وساكسوني، باتت تثير القلق.
وبلغ مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا مليونا ونحو 255 ألفا، وتوفي حتى الآن نحو 20500 شخص جراء تفشي الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر وضع وبائي مقلق وتوقعات بارتفاع الإصابات والوفيات في دولة أوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.