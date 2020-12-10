لبنان.. الإدعاء على رئيس الحكومة ووزراء سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت

ادعى قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان اليوم الخميس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء السابقين.
وشمل الإدعاء، بالإضافة إلى دياب، الوزراء السابقون علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
وكان صوان استمع لمدير عام أمن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات، وحقق معه في تأخر أمن الدولة في إجراء التحقيق الأولي في وجود مادة النيترات التي أدت للإنفجار في 4 أغسطس الماضي.
وأدى إنفجار مرفأ بيروت إلى مقتل قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت الحكومة حينها إن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بظروف سيئة على مدى سنوات.
وكان صوان استمع لمدير عام أمن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات، وحقق معه في تأخر أمن الدولة في إجراء التحقيق الأولي في وجود مادة النيترات التي أدت للإنفجار في 4 أغسطس الماضي.
وأدى إنفجار مرفأ بيروت إلى مقتل قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت الحكومة حينها إن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بظروف سيئة على مدى سنوات.
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