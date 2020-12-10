10 كانون الأول اليوم العالمي لحقوق الانسان.. والمزيد من الأحداث السياسية التاريخية!

1901 - بدء تسليم جوائز نوبل للمرة الأولى.. 1948 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. 1953 - رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل يتسلم جائزة نوبل في الأدب. 1995 - انسحاب الجيش الإسرائيلي من نابلس تنفيذًا لبنود اتفاقية أوسلو. 2009 - الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الدين الحريري تحصل على ثقة مجلس النواب بأغلبية 122 صوت من أصل الحضور 2017 - اعلان انتهاء الحرب على داعش في العراق وتحرير كافة الأراضي العِراقية. اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



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