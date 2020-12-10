عطل مفاجئ يضرب 'فيسبوك ماسنجر'

وكشف موقع "داون ديتكتور" الأمريكي، أن الآلاف من مستخدمي تطبيق "فيسبوك ماسنجر" غير قادرين على استخدام التطبيق.

وأضاف أن حوالي 2400 مستخدم تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، يشكون كل دقيقة من عدم القدرة على تسجيل الدخول أو إرسال الرسائل النصية أو استقبال المكالمات بواسطة تطبيق المراسلة الشهير.

وأوضح أن معظم المشكلات في أوروبا مع تأثر بعض دول العالم بهذا الخلل، مشيرا إلى أن أكبر الدول المتأثرة هي بولندا.

وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، بأن موقع "تويتر" يمتلئ الآن بالشكاوى من تعطل "ماسنجر".