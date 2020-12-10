الرئيس صالح يتسلّم رسالة خطية من نظيره الفلسطيني

أعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس، عن تسلم الرئيس برهم صالح، رسالة خطية من نظيره الفلسطيني محمود عباس، بشأن مستجدات الوضع في فلسطين والتطورات على الصعيد الدولي.
وأضافت أنه "في مستهل اللقاء سلمّ جبريل، رئيس الجمهورية، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول مستجدات الوضع الفلسطيني والوضع الدولي".
وتابعت أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة".
وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء شهد "التأكيد على ضرورة بذل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في دولته المستقلة، ونيله كامل حقوقه المشروعة".
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