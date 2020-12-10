الحكيم يحذر من 'سرقة الوطن' عبر أربع وسائل

حذر رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الخميس، من محاولات "سرقة الوطن" عبر أربع وسائل، من بينها السلاح والمال الفاسد.
وقال الحكيم في كلمة ألقاها أمام تجمع عشائري في محافظة النجف، إنه يحذر من "محاولات سرقة الوطن بقوة السلاح والمال الفاسد والعنف المصطنع والخطاب المتشدد".
من جانب آخر، أشاد الحكيم بـ"دور عشائر النجف الأشرف وتأريخها الزاخر".
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