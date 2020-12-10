تعرفوا الى أكثر الأطباق المحبوبة في جميع أنحاء العالم

حددت دراسة استقصائية عددا من الأطباق المشهورة التي يرغب الكثيرون بتناولها.
اختار السكان المحليون في دبي الشاورما كطبق مفضل لهم، بينما كان سمك القد الأسود والبرياني في المرتبة الثانية.
أوصت "تايم آوت" دبي بإيجاد الطبق في أحد مطاعم الوجبات السريعة العديدة في الإمارة، مثل الحلاب والشامي والملاح.
نصحت الدراسة بـ"ألو بيروت" للأشخاص الذين يعيشون في جنوب دبي.
تم تغطية مدن أخرى في المسح. في إسطنبول، كان ابن عم الشاورما الأكبر، دونر كباب، هو الذي احتل الصدارة، بينما في كوبنهاغن، الدنمارك، كانت شطيرة "سموريبرود" smorrebrod، هي السندويتش المفتوح الشهير في البلاد.
في هذه الأثناء، في إدنبرة، كان "الهاغيز" (وهو سجق محشو) هو الطعام المفضل لدى السكان المحليين، وفي هونغ كونغ كان طبق ديم سوم.
ومن أفضل الأطعمة في بعض المدن:
أمستردام: بيتربالن
أوستن: وجبة الإفطار سندويشات التاكو
برشلونة: البطاطا برافاس.
برمنغهام: بالتي.
لندن: السمك والبطاطا
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