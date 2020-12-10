وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "صوت الانفجار عبارة عن مخلفات حربية قديمة تم تفجيرها تحت السيطرة ضمن قضاء الحسينية". وسمع العديد من المواطنين في اماكن متفرقة من العاصمة بغداد قبل قليل دوي انفجار في احد مناطق العاصمة.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني يوضح طبيعة الانفجار الذي سُمع دويه في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.