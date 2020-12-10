



كذلك تم تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الحالات، التي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث بلغت 106 آلاف و688 حالة خلال اليوم الماضي. وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الصادرة اليوم الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايت المتحدة، 15 مليونا وأكثر من 396 ألف إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 289 ألف.كذلك تم تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الحالات، التي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث بلغت 106 آلاف و688 حالة خلال اليوم الماضي. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر بيوم واحد.. الولايات المتحدة تسجل 3112 حالة وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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