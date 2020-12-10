رأس بنزيما تطيح بمونشنغلادباخ وتؤهل الريال لدور الـ16 من دوري الابطال

هذا الانتصار رفع رصيد ريال مدريد ، للنقطة 10، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، فيما يتوقف رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند ثماني بالمركز الثاني خلف الملكي.

الملكي بدأ المباراة بشكل ضاغط من أجل إحراز هدف مُبكر، وسدد الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش، تجاه مرمى بوروسيا مونشنجلادباخ، ولكن الحارس يان سومر، تصدى لتصويبه نجم الملكي.



وفي الدقيقة التاسعة، تمكن بنزيما من إحراز الهدف الأول لـ ريال مدريد، بعد عرضية من الجهة اليمنى بعرضية عبر الإسباني لوكاس فاسكيز، ارتقى لها الفرنسي كريم بنزيما، وضرب الكرة بالرأس في مرمى سومر.

وفي الدقيقة 24، أهدر الحسن بليا، انفراد بمرمى كورتوا، حيث قاد مهاجم جلادباخ يقود هجمة مرتدة سريعة، وصل بها إلى منطقة جزاء كورتوا، ولكن سدد بشكل سيء بجانب مرمى الحارس البلجيكي.

ونجح بنزيما في إحراز ثاني أهداف الملكي، والهدف الثاني له، بالدقيقة 32، بعد عرضية رائعة من رودريجو جوس، الذي ظل يراوغ مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ، قبل إرسال الكرة في إتجاه بنزيما الخالي من الرقابة، والفرنسي ارتقى للكرة وسجّل بالرأس من جديد للملكي في منتصف المرمى.



وحرم القائم، النجم الكرواتي، لوكا مودريتش من فرصة إحراز الهدف الثالث في المباراة بالدقيقة 38.

الشوط الثاني

الملكي واصل الضغط، ولكن الحظ لم يُحالف نجوم اللوس بلانكوس، وسط تألق من الحارس يان سومر.

توني كروس، أرسل توصيبه في الدقيقة 62، قوية وبشكل رائع، ولكن يان سومر تصدى للكرة بشكل رائع.

وفي الدقيقة 73، ضاع هدف ثالث من ريال مدريد، رأسية من سيرجيو راموس بعد عرضية من كروس، ولكن العملاق يان سومر يتصدى، ثم ترتد الكرة إلى كريم بنزيما، ولكن العارضة تمنع الفرنسي من الهاتريك.

وفي الدقيقة 90، واصل سومر تألقه في المباراة، وتصدى لرأسية جديدة من النجم الفرنسي، كريم بنزيما.