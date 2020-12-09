رياضة 2020-12-09 | 17:53 561 مشاهدة خاطبت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم خلية الأزمة الحكومية، وذلك من أجل السماح للجماهير بدخول مباريات دوري الكرة الممتاز خلال الفترة المقبلة.



وتنتظرُ التطبيعية الرد الرسمي من الجهات العليا بشأن دخول الجماهير العراقية، وعودة المشجعين إلى المدرجات من جديد، وذلك لعودة الحياة والمتعة إلى أجواء الدوري العراقي الممتاز . وأرسلت الهيأة التطبيعية كتاباً رسمياً، مساء اليوم الاربعاء، إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل مخاطبة خلية الازمة، وذلك للسماح بدخول الجماهير بنسبة 50‎% لمباريات دوري الكرة الممتاز، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك الاجراءات الوقائية للسلامة من فيروس كورونا وتنتظرُ التطبيعية الرد الرسمي من الجهات العليا بشأن دخول الجماهير العراقية، وعودة المشجعين إلى المدرجات من جديد، وذلك لعودة الحياة والمتعة إلى أجواء الدوري العراقي الممتاز . » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر التطبيعية تخاطبُ خلية الأزمة للسماح بدخول الجماهير بنسبة 50٪؜ لمباريات الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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