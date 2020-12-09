حصيلة جديدة لعدد ضحايا كورونا حول العالم

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 حول العالم، اليوم الأربعاء، أكثر من 68 مليونا و500 ألف مصاب.
ووفقا لموقع "ورلد ميتر" (Worldometer) المتخصص في رصد إحصائيات كورونا، فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حول العالم إلى 68 مليونا و567 ألفا و955 إصابة على الساعة 09:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة (05:00 بتوقيت غرينتش).
وبلغ عدد المتعافين في العالم 47 مليونا و462 ألفا و725، في حين بلغت حصيلة الوفيات مليونا و563 و132.
وبلغ عدد المتعافين في العالم 47 مليونا و462 ألفا و725، في حين بلغت حصيلة الوفيات مليونا و563 و132.
وفي الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم، بلغت أعداد الإصابات 15 مليونا و561 ألفا و709 إصابات، في حين بلغت أعداد الوفيات 293 ألفا و398.
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