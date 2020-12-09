دولة أوروبية تسجل نحو 500 وفاة جديدة بفايروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، 499 وفاة جديدة و12756 إصابة، مقابل 634 وفاة و14842 إصابة في اليوم السابق.

وتمثل هذه الأرقام أدنى حصيلة وفيات جراء كورونا في البلاد منذ التاسع من نوفمبر عندما تم تسجيل 356 وفاة و10871 إصابة. وأصبح إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة ميلونا و770149 إصابة مؤكدة منها 61739 حالة وفاة و710515 حالة نشطة و997895 حالة شفاء.



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