البرلمان يرفع جلسته الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل



قررت رئاسة البرلمان، الأربعاء، رفع الجلسة الـ27 من الفصل التشريعي الحالي إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وشهدت الجلسة، إنهاء القرارة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦. كذلك شهدت الجلسة، إنهاء لجنة الخدمات والاعمار عرض تقرير لجنة التحقق الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية.



وكان البرلمان عقد، ظهر اليوم الأربعاء، جلسته الـ27 بعد حوالي ساعة على رفع الجلسة 26. وكان البرلمان عقد، ظهر اليوم الأربعاء، جلسته الـ27 بعد حوالي ساعة على رفع الجلسة 26.

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