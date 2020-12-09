نص تقرير لجنة التحقق الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الأربعاء، أن لجنة الخدمات والاعمار أنهت عرضها لتقرير لجنة التحقق الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية، في جلسة اليوم.

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