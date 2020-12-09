القانونية النيابية تستضيف مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "اللجنة القانونية في البرلمان استضافت الهنداوي وطرحت مجموعة اسئلة تخص الية تنظيم الانتخابات المقبلة وتمويلها".

وقبيل ذلك افاد مصدر برلماني لـ الخليج 365، إن "اللجنة القانونية النيابية داخل مجلس النواب، استضافت، اليوم، مفوضية الانتخابات لمناقشة قانون تمويل الانتخابات المؤمل تمريره خلال الأيام المقبلة".



ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب، جلسته اليوم الأربعاء، لمناقشة مشاريع عدة قوانين.