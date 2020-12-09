القانونية النيابية تستضيف مفوضية الانتخابات لمناقشة قانون تمويل الانتخابات

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "اللجنة القانونية النيابية داخل مجلس النواب، استضافت، اليوم، مفوضية الانتخابات لمناقشة قانون تمويل الانتخابات المؤمل تمريره خلال الأيام المقبلة".

ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب، جلسته اليوم الأربعاء، لمناقشة مشاريع عدة قوانين.

