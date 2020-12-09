اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الاربعاء، عن تاجيل انعقاد جلسة المجلس لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته ساعة".

كانت هذه تفاصيل خبر لعدم اكتمال النصاب.. مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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