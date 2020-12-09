الإعلام الأمني تُعلّق على أنباء هروب سجناء من كردستان

نفت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، أنباء متداولة بشأن هروب موقوفين من أحد سجون إقليم كردستان.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو مع تعليق انها حالة هروب موقوفين مِن أحد السجون في إقليم كردستان".
وأضافت أنه "بالوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، ندعو الجميع الى توخي الحذر الشديد من نقل الشائعات والاخبار المفبركة التي تقف خلفها جهات تريد ارباك الراي العام وزعزعة الثقة بالمنظومة الامنية".
ودعت الخلية إلى "اعتماد المصادر الرسمية المخولة بالتصريح عّن الاخبار الامنية".
وأضافت أنه "بالوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، ندعو الجميع الى توخي الحذر الشديد من نقل الشائعات والاخبار المفبركة التي تقف خلفها جهات تريد ارباك الراي العام وزعزعة الثقة بالمنظومة الامنية".
ودعت الخلية إلى "اعتماد المصادر الرسمية المخولة بالتصريح عّن الاخبار الامنية".
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