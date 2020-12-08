الإطاحة بـ'هاكر' ابتز عراقية مقيمة في أوروبا

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية بمحافظة كربلاء المقدسة، تمكنت من إيقاف عملية ابتزاز إلكتروني تتعرض لها إحدى النساء العراقيات المقيمات في دولة أوربية من قبل أحد الأشخاص في المحافظة".وأضافت: "وقد استطاعت المجتمعية من التوصل إلى المبتز بعد تتبع وتحر استمر 7 أيام متواصلة، وتمخض عنها مواجهة المبتز بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، وقد اعتراف بتهكير الصفحة الشخصية للضحية وسحب جميع صورها وأقدم على تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إن لم تخضع لرغباته".

وأشارت المديرية إلى أن "الشرطة المجتمعية أجبرت المبتز على حذف محتوى الابتزاز واتخذت بحقه الإجراءات الأصولية اللازمة".



وتابعت أن "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية من سيدة تقيم خارج البلد أدعت تعرضها لابتزاز من شخص قام (بتهكير) صفحتها وسحب صورها الشخصية، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".