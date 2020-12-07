افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم ايقاف سير قطار بعد العثور على صواريخ قرب محطة قطار المنصور ببغداد. وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز معالجة القنابل غير المفلقة التابعة لمديرية دفاع مدني بغداد الكرخ قامت بمعالجة ورفع مقذوفات وصواريخ قاذفة قرب محطة قطار المنصور". واضافت انه "تم ايقاف سير القطار المتجه الى محافظة البصره لحين رفع الصواريخ وايداعها في الغرفه الحصينة في مركز البياع".

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