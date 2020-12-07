مفوضية حقوق الانسان تصدر بياناً بشأن أحداث السليمانية

اصدرت مفوضية حقوق الانسان، الاثنين، بياناً بشأن الأحداث في محافظة السليمانية، مؤكدة رفضها إجراءات تكميم الأفواه ومنع التظاهر السلمي.
وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نتابع بقلق بالغ ولليوم الثالث على التوالي الإجراءات الحكومية والأمنية التعسفية في التعامل مع الوقفات الإحتجاجية المطالبة بالإستحقاقات الدستورية والقانونية لمواطني محافظات الإقليم".
واعربت المفوضية عن "رفضها لسياسات وإجراءات تكميم الأفواه واستخدام القوة المفرطة مع الوقفات الإحتجاجية وغلق القنوات الفضائية لما له من مؤشر سلبي على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وممارسة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".
واعربت المفوضية عن "رفضها لسياسات وإجراءات تكميم الأفواه واستخدام القوة المفرطة مع الوقفات الإحتجاجية وغلق القنوات الفضائية لما له من مؤشر سلبي على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وممارسة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".
ودعت المفوضية السلطات الأمنية في السليمانية الى "أحترام حقوق الإنسان وعدم التضييق على ممارسة حرية الرأي والتعبير والمطالبة بالحقوق"، مطالبة الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم بـ"الإسراع في حسم خلافاتهما بما يضمن تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة".
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