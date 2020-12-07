نادي الحشد الشعبي يحجز مقعده في الدوري السلوي الممتاز

رياضة 2020-12-07 | 16:01 408 مشاهدة حجز نادي الحشد الشعبي، مقعده في الدوري الساوي الممتاز بعد تتويجه بالبطولة التنشيطية للموسم 2020-2021.

وفاز فريق الحشد عصر اليوم على نادي غاز الشمال بنتيجة 95_ 43. وجاء هذا الترشح بعد فوزه في مبارتين الاولى على نادي الناصرية 103-53 والثانية على نادي غاز الشمال اليوم. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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