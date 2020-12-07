البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي وحضور 178 نائباً

عقد مجلس النواب، الاثنين، جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وحضور 178 نائباً.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد ظهر اليوم، جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، ضمن الدورة النيابية الرابعة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وحضور 178 نائباً".
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