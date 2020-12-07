المالكي والسفير البريطاني يناقشان مستجدات الوضع في العراق والمنطقة

ناقش رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، مع السفير البريطاني في العراق ستيڤن هيكي مستجدات الوضع في العراق والمنطقة .
وأكد المالكي بحسب البيان ان "الشعب العراقي وقواه السياسية مصممين على اجراء الإصلاح وتدعيم أسس الديمقراطية سيما وانه يستعد لممارسة انتخابية شفافة ونزيهة مكفول فيها حرية الإختيار بعيدا عن لغة التسقيط واستخدام السلاح او المال السياسي".
وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون حرص العراق على ان "تكون علاقاته مبنية على التعاون والإحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".
بدوره اعرب السفير البريطاني وفقا للبيان استعداد بلاده لـ"دعم كل الجهود الرامية لتوثيق العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين".
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