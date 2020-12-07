نواب يعقدون مؤتمراً صحفياً برفقة عدد من ممثلي الاعتصامات في العلاوي ويتعهدون برفع مطالبهم

وقال النائب جاسم البخاتي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب آخرين حضرته الخليج 365، :"نرفع مطالب خريجي الجامعات والمعاهد المعتصمين في منطقة العلاوي ومناطق اخرى في بغداد والمحافظات، من الفئات (مهندسي نفط وعقود التعليم العالي وخريجي الاعلام والمعاهد التقنية في ذي قار وخريجي الادارة والاقتصاد وخريجي المعاهد التقنية في العراق وخريجي القانون ومتطوعي وزارة الدفاع وتجمع عقود كافة الوزارات وعقود المهندسين والبالغ عددهم 5 الاف و458 )".وأضاف البخاتي، أن "هذه الاعداد لجأت الى مجلس النواب للمطالبة بإنصافهم وإدخالهم بالحذف والاستحداث وإدراج حقوقهم في موازنة 2021".

من جانبه، أوضح النائب برهان المعموري، :"اليوم، نلاحظ قرب مداخل المنطقة الخضراء ومقرات الوزارات ومؤسسات الدولة منذ اكثر من عام على مطالبات المعتصمين بأبسط الحقوق".

وأشار إلى أن "الحكومة إذا كانت جادة لإنهاء هذا الملف ومعاناة الخريجين، فأن الأمر يحتاج تدخل مجلس الوزراء لتشكيل لجنة للتقصي على جميع المعتصمين في كافة المواقع وتكون الاولوية لهم في التعيين ومنحهم خصوصية في الموازنة العامة".



وبين المعموري، أن "الكثير من الدرجات الوظيفية موجودة عبر الحذف والاستحداث او اي منفذ اخر يمكن للحكومة ايجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب".

وتابع، أن "هناك معاناة لموظفي العقود والأجور اليومية في كافة الوزارات في عدم تسلمهم مستحقاتهم المتأخرة وفي قانون الاقتراض تمت توصية الحكومة بإيجاد منافذ لهؤلاء الشرائح لكن حتى الان هناك مماطلة في صرف رواتب ومستحقات هذه الشرائح وهذا الامر بيد الحكومة لتأخذ على محمل الجد عدم التسويف بهكذا امور تمس قوت المواطنين وحياتهم".

