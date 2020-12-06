حريق في النجف 'صور'

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن اخماد حريق اندلع في النجف.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وأخماد حادث حريق اندلاع داخل مخزن للدراجات النارية في محافظة النجف الأشرف شارع المدينة تحديداً بمشاركة خمس فرق اطفاء".
واضافت انه "تم تطويق النيران ومنع توسعها ثم الاقتحام والاخماد المباشر دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية"، مشيرة الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق".
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